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Опубликовано 11 сентября, 01:25

Атака БПЛА на Саратов привела к повреждению гражданской инфраструктуры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Саратове после атаки беспилотников получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Перед атакой все экстренные службы привели в готовность после объявления опасности БПЛА. Информация о последствиях и другие детали атаки уточняется.

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Ранее в Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина, ещё одна женщина получила ранения. По информации оперативного штаба региона, дрон ударил по легковому автомобилю.

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Лия Мурадьян
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