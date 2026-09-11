Атака БПЛА на Саратов привела к повреждению гражданской инфраструктуры

В Саратове после атаки беспилотников получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Перед атакой все экстренные службы привели в готовность после объявления опасности БПЛА. Информация о последствиях и другие детали атаки уточняется.

Ранее в Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина, ещё одна женщина получила ранения. По информации оперативного штаба региона, дрон ударил по легковому автомобилю.