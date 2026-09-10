Украинские беспилотники трижды атаковали жилой дом в курском Железногорске

Украинские беспилотники трижды атаковали многоквартирный жилой дом в Железногорске Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, первый удар дрона по МКД пострадавших не принёс — оперативные службы по прибытии на место никого не обнаружили. Однако атаки на этом не прекратились.

«Украинские нацисты не остановились: целенаправленно они повторно нанесли удары по дому ещё двумя беспилотниками», — написал глава региона.

В результате повторных атак за медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения с осколочными ранениями. Ей оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, есть ещё один пострадавший.

Возгорания на месте инцидента удалось избежать. Из двух соседних домов оперативно эвакуировали около 500 человек. В случае необходимости жильцов разместят в пунктах временного размещения.

«Оперативные службы работают на месте. Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что житель села Мокрушино Курской области получил множественные ранения из-за удара дрона ВСУ. Пострадавшего транспортировали в больницу в областной центр.