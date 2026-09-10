В Шебекино при атаке дрона по автомобилю погиб мужчина, женщина получила ранения
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В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным ведомства, дрон нанёс удар по легковому автомобилю. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Оперштаб выразил искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Женщина, находившаяся в машине, получила осколочные ранения глаза и ног. Ей была оказана медицинская помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Для продолжения лечения пострадавшую планируется перевести в областную клиническую больницу.
В результате удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание.
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