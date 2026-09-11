Двое мужчин пострадали при ракетной атаке на Волгоград

Двое мужчин пострадали в результате ночной ракетной атаки на Волгоград, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, повреждения получил многоквартирный дом в Красноармейском районе города.

Пострадавших 55 и 42 лет госпитализировали. Данных об их состоянии глава региона пока не привёл.

Повреждённый дом находится на улице Героев Малой Земли. Кроме того, обломки упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда.

Бочаров назвал произошедшее террористической атакой и возложил ответственность за неё на киевский режим. На местах работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Губернатор поручил уточнить объём повреждений и провести восстановительные работы. Муниципальным службам также велено привести в готовность пункты временного размещения для жителей на случай необходимости.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после атаки БПЛА в Саратове повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте продолжают работать экстренные службы и специалисты других ведомств, которые устанавливают последствия атаки.