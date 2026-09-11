26 дронов сбиты, есть погибшие: Тульская область отражает массированную атаку ВСУ

Два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников в Тульской области в ночь на 11 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, минувшей ночью силы ПВО Минобороны России уничтожили в небе над областью 26 БПЛА.

«В результате атаки БПЛА три человека ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К сожалению, два человека погибли», — сообщил Миляев.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Власти региона предупредили жителей, что опасность атаки беспилотников сохраняется, и призвали соблюдать осторожность.

Ранее утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ракетной атаки пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения.