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Регион
Опубликовано 11 сентября, 05:28

26 дронов сбиты, есть погибшие: Тульская область отражает массированную атаку ВСУ

Массированная атака 26 дронов ВСУ унесла 2 жизни в Тульской области, 3 ранены

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников в Тульской области в ночь на 11 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, минувшей ночью силы ПВО Минобороны России уничтожили в небе над областью 26 БПЛА.

«В результате атаки БПЛА три человека ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К сожалению, два человека погибли», — сообщил Миляев.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Власти региона предупредили жителей, что опасность атаки беспилотников сохраняется, и призвали соблюдать осторожность.

В Волгограде открыли ПВР для жильцов двух повреждённых домов после атаки дронов
В Волгограде открыли ПВР для жильцов двух повреждённых домов после атаки дронов

Ранее утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ракетной атаки пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения.

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Андрей Бражников
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