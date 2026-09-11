Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область
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Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, в результате происшествия пострадал один мирный житель.
Раненого оперативно госпитализировали в местную больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Погибших среди населения нет. На местах падения обломков сбитых дронов экстренно развернуты оперативные службы, которые ликвидируют последствия налета и оценивают масштаб повреждений.
Всего над территорией России этой ночью было сбито 777 украинских БПЛА. В Тульской области атака 26 дронов унесла жизни двух человек, ещё 3 ранены. В результате ракетной атаки ВСУ в Волгоградской области пострадали 2 человека. Для жильцов двух повреждённых дронами домов открыли ПВР.
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