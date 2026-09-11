Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, в результате происшествия пострадал один мирный житель.

Раненого оперативно госпитализировали в местную больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Погибших среди населения нет. На местах падения обломков сбитых дронов экстренно развернуты оперативные службы, которые ликвидируют последствия налета и оценивают масштаб повреждений.