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Опубликовано 11 сентября, 07:32

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, в результате происшествия пострадал один мирный житель.

Раненого оперативно госпитализировали в местную больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Погибших среди населения нет. На местах падения обломков сбитых дронов экстренно развернуты оперативные службы, которые ликвидируют последствия налета и оценивают масштаб повреждений.

ПВО сбила 46 БПЛА над Воронежской областью, эвакуировали 20 человек
ПВО сбила 46 БПЛА над Воронежской областью, эвакуировали 20 человек

Всего над территорией России этой ночью было сбито 777 украинских БПЛА. В Тульской области атака 26 дронов унесла жизни двух человек, ещё 3 ранены. В результате ракетной атаки ВСУ в Волгоградской области пострадали 2 человека. Для жильцов двух повреждённых дронами домов открыли ПВР.

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Андрей Бражников
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