ПВО сбила 46 БПЛА над Воронежской областью, эвакуировали 20 человек
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников над Воронежской областью в течение минувшей ночи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, дроны были обнаружены и сбиты над двумя городскими округами и 11 районами области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. После падения обломков одного из беспилотников в Воронеже получил повреждения фасад и балкон дачного дома. Также на окраине города произошло возгорание в лесном массиве — пожар удалось быстро ликвидировать.
Ещё один инцидент произошёл в другом муниципалитете. Беспилотник упал во двор нежилого дома в одном из сёл, после чего часть улицы оцепили, а 20 человек временно эвакуировали к родственникам. На местах работают оперативные службы, специалисты продолжают оценивать последствия атаки.
Всего над территорией России было сбито 777 украинских БПЛА в ночь на 11 сентября. В Тульской области массированная атака 26 дронов ВСУ унесла 2 жизни, ещё 3 человека ранены. В результате ракетной атаки в Волгоградской области пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения. Для жильцов двух повреждённых дронами домов открыли ПВР.
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