ПВО сбила 46 БПЛА над Воронежской областью, эвакуировали 20 человек

Силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников над Воронежской областью в течение минувшей ночи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, дроны были обнаружены и сбиты над двумя городскими округами и 11 районами области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. После падения обломков одного из беспилотников в Воронеже получил повреждения фасад и балкон дачного дома. Также на окраине города произошло возгорание в лесном массиве — пожар удалось быстро ликвидировать.

Ещё один инцидент произошёл в другом муниципалитете. Беспилотник упал во двор нежилого дома в одном из сёл, после чего часть улицы оцепили, а 20 человек временно эвакуировали к родственникам. На местах работают оперативные службы, специалисты продолжают оценивать последствия атаки.