51 украинский БПЛА совершил налёт на Дзержинск: обломки повредили дома и машины

В Дзержинске Нижегородской области упавшие обломки беспилотников повредили жилые дома, автомобили и другие гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, минувшей ночью силы Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН» отразили атаку 51 БПЛА. Предварительно, пострадавших среди жителей нет. Однако после падения обломков повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

«Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», — сообщил Никитин.

Губернатор добавил, что жителям, чьё имущество оказалось повреждено, окажут необходимую помощь.