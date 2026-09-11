51 украинский БПЛА совершил налёт на Дзержинск: обломки повредили дома и машины
Обломки повредили дома и машины в Дзержинске при атаке 51 украинского БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
В Дзержинске Нижегородской области упавшие обломки беспилотников повредили жилые дома, автомобили и другие гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, минувшей ночью силы Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН» отразили атаку 51 БПЛА. Предварительно, пострадавших среди жителей нет. Однако после падения обломков повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
«Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», — сообщил Никитин.
Губернатор добавил, что жителям, чьё имущество оказалось повреждено, окажут необходимую помощь.
А в результате ракетной атаки в Волгоградской области пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения. Для жильцов двух повреждённых домов после атаки дронов открыли ПВР. В Тульской области массированная атака 26 дронов ВСУ унесла 2 жизни, ещё 3 человека ранены.
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