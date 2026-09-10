В Белгородской области при атаках БПЛА пострадал мирный житель

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область привели к ранениям человека и повреждениям в нескольких округах региона. Под ударом оказались жилые дома, автомобили, предприятия и социальные объекты, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Шебекино пострадал мужчина, находившийся в легковом автомобиле во время атаки БПЛА. Осколок ранил его в ягодичную область. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи его планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода. На территории города повреждены ещё несколько машин, предприятие и частный дом. Один FPV-дрон ударил по парковке предприятия. После других атак произошло возгорание кровли жилого дома.

В Шебекинском округе последствия зафиксированы также в Большетроицком, Новой Таволжанке, Нежеголи и Артельном. В Большетроицком повреждены три автомобиля, один из них полностью сгорел. В Новой Таволжанке пострадал грузовик. В Нежеголи и Артельном загорелись частные дома, причём пожар в Артельном сотрудники МЧС уже ликвидировали. Ещё одно возгорание произошло в Берёзовке Борисовского округа: после атаки беспилотника загорелась кровля социального объекта.

Атаки пришлись и на Краснояружский округ. В Красной Яруге повреждены несколько частных домов, легковые и грузовой автомобили, гараж и забор. В Сергиевке FPV-дрон повредил фасад и забор частного дома. В Белгородском округе беспилотники атаковали Малиновку, Бочковку и Красный Октябрь. В Малиновке загорелся частный дом, в Бочковке у другого здания повреждены фасад и окна, а в Красном Октябре пострадали два автомобиля.

В Грайворонском округе повреждения получили социальный объект, инфраструктура, автомобили и несколько жилых домов. В самом Грайвороне часть жителей временно осталась без электричества. В Глотово у частного дома повреждены окна, кровля, двери и навес, в Смородино — крыша. В одном из домов после сброса боеприпаса с БПЛА произошёл пожар, а в Косилово повреждён социальный объект.

Ранее в ДНР из-за ударов украинских дронов погиб один человек, девять мирных жителей получили ранения. В Никитовском районе Горловки умер мужчина 1983 года рождения. Также пострадали мужчина 1960 года и женщина 1989 года. В селе Красная Поляна ранения получила женщина 1968 года. При атаке на автомобиль между селами Новомайорское и Малый Керменчик серьезно пострадала женщина 1982 года. В Макеевке, Горловке, Докучаевске, Великоновоселковском и Ясиноватском округах повреждены пять домов, восемь объектов инфраструктуры, автомобили, автобус и тепловоз.