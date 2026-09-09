В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены

Сегодня в ДНР из-за атак ударных дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек и пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1983 г.р. Также ранены мужчина 1960 г.р. и женщина 1989 г.р.

В селе Красная Поляна ранена женщина 1968 г.р При атаке на машину между с. Новомайорское и с. Малый Керменчик ранения средней степени тяжести получила женщина 1982 г.р.

В Красноармейске пострадали мужчины 1972 и 1974 годов рождения. В Горловке — 1959-го. В Ясиноватском округе при атаке БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1963 и 1982 г.р.

В Макеевке, Горловке, Докучаевске, а также в Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах повреждены пять домов, восемь объектов гражданской инфраструктуры, автомобили, автобус и тепловоз.

Тем временем в Новороссийске после атаки беспилотников ВСУ повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и ещё 69 частных домовладений. В течение дня рабочие группы районных администраций осматривали жильё и фиксировали последствия налёта. Мэр подчеркнул, что сведения пока не окончательные и могут быть скорректированы. Ранее масштабы повреждений оценивались значительно ниже. Помимо жилых зданий, последствия атаки зафиксировали на трёх предприятиях, в православном храме, детском саду, школе, поликлинике и на водопроводе.