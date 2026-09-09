Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку
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В результате атаки ВСУ на Горловку три человека пострадали. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Прежде он информировал об ударе беспилотника по Никитовскому району. В результате погиб один человек, ещё двое получили ранения. Позднее стало известно о третьем пострадавшем.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё 13 мирных жителей получили ранения в Донецкой Народной Республики в результате атак украинских ударных беспилотников. На автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе погиб мужчина 1993 года рождения. Там же ранения средней степени тяжести получили четверо мужчин и одна женщина. Вблизи села Красная Поляна Великоновоселковского округа тяжёлые ранения зафиксированы у мужчины 1968 года рождения. На станции Волноваха беспилотник атаковал тепловоз, в результате чего пострадали машинист, его помощник и ещё один мужчина.
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