В ДНР 8 сентября при атаке дронов ВСУ погиб человек, ещё 13 пострадали

Сегодня из-за атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР погиб один человек, ранены тринадцать мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

На автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе погиб мужчина 1993 года рождения, также ранения средней степени тяжести получили мужчины 1961, 1971, 1974 и 1999 г.р. и женщина 1969 года рождения. Вблизи села Красная Поляна, в Великоновоселковском муниципальном округе, тяжёлые ранения получил мужчина 1968 года рождения.

На станции Волноваха в Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз ранения средней степени тяжести получили машинист и его помощник, также пострадал мужчина 1986 г.р.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина 1997 года рождения. Также при атаке на легковой автомобиль ранения получила женщина 1979 г.р

В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 г.р., при атаке на легковую машину пострадал мужчина 1991 г.р.

В городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Мариуполь, Торез, а также в Волновахском, Великоновоселковском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, четыре грузовых и десять легковых автомобилей.

Ранее мужчина получил касательные осколочные ранения головы и лица при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Шебекине. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу. Автомобиль разбит.