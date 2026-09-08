Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 18:21

Более 1,5 га леса горят под Новороссийском после падения обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, возникшего после падения обломков беспилотника, увеличилась до 1,5 га. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, сейчас главная задача экстренных служб — остановить распространение огня и локализовать возгорание.

Ранее после падения фрагментов БПЛА в районе Дюрсо загорелась лесная подстилка. Первоначально площадь нескольких очагов оценивалась примерно в 0,3 га, при этом один из них удалось потушить.

К тушению привлечены около 60 человек и специальная техника. Экстренным службам также помогают волонтёры, передвигающиеся на мотоциклах и квадроциклах.

Атака БПЛА на Саратов 8 сентября: что известно о Саратовском НПЗ и 10 пострадавших
Атака БПЛА на Саратов 8 сентября: что известно о Саратовском НПЗ и 10 пострадавших

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. В результате падения поражающих элементов ранения получила местная жительница. Кроме того, два возгорания произошли в Севастополе после падения обломков беспилотников. Один пожар вспыхнул на территории СНТ в районе Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar