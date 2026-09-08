Атака БПЛА на Саратов 8 сентября: что известно о Саратовском НПЗ и 10 пострадавших

Саратовский НПЗ 8 сентября 2026 года: что известно об атаке БПЛА и сообщениях о пожаре, работает ли завод, что подтвердили власти и сколько человек пострадали в Саратове.

В ночь на 8 сентября 2026 года Саратов подвергся атаке беспилотников. В городе повреждены жилые дома, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Одновременно в Сети появились сообщения о возможной атаке на Саратовский нефтеперерабатывающий завод — Саратовский НПЗ — и пожаре в районе предприятия. Life.ru собрал всё, что известно к этому часу, и отделил официально подтверждённые данные от сообщений СМИ и мониторинговых проектов.

Что произошло в Саратове в ночь на 8 сентября 2026 года

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на город. В результате повреждения получили несколько жилых домов.

Пострадали 10 человек, среди них трое детей. Шесть человек были госпитализированы. По данным главы региона, угрозы их жизни нет. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Для жителей повреждённых домов организовали оперативный штаб и открыли пункт временного размещения.

Следственный комитет России позднее возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки беспилотников на жилые объекты Саратовской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к атаке лиц.

Всего в течение ночи и раннего утра 8 сентября, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 384 беспилотника самолётного типа над российскими регионами, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Чёрным морем. Саратовская область также вошла в список регионов, где работала ПВО. Отдельное число уничтоженных именно над областью дронов в этой сводке не приводилось.

Что известно о Саратовском НПЗ после атаки 8 сентября

После ночных взрывов в Сети появились фотографии и видеозаписи пожара. Ряд СМИ со ссылкой на OSINT-проект ASTRA сообщил, что одной из возможных целей беспилотников мог быть Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

В частности, авторы проекта заявили, что сопоставили кадры очевидцев с расположением предприятия. О предполагаемой атаке на Саратовский НПЗ также сообщили несколько зарубежных СМИ и мониторинговых ресурсов.

Российские официальные источники на момент публикации не подтверждали попадание именно по Саратовскому НПЗ. В сообщениях губернатора говорилось о повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов, однако предприятие непосредственно не называлось. Поэтому утверждать, что завод был поражён, на основании имеющихся официальных данных пока нельзя.

Был ли пожар на Саратовском НПЗ 8 сентября

OSINT-проект ASTRA и ряд СМИ сообщают о пожаре, который мог возникнуть на территории или в районе Саратовского НПЗ после ночной атаки. В публикациях используются фото и видео очевидцев. При этом официального сообщения российских властей или самого предприятия о пожаре непосредственно на Саратовском НПЗ к этому часу нет.

Работает ли Саратовский НПЗ сейчас

Достоверных данных об остановке Саратовского нефтеперерабатывающего завода после событий 8 сентября на момент публикации нет.

Ни власти Саратовской области, ни предприятие публично не сообщали о прекращении переработки нефти в связи с нынешней атакой. Поэтому сообщения об остановке Саратовского НПЗ сейчас нельзя считать подтверждёнными.

Ранее предприятие уже приостанавливало переработку после других атак. Например, после удара 8 июля два источника Reuters сообщали, что Саратовский НПЗ остановил переработку нефти из-за полученных повреждений. Это относится к предыдущей атаке и не подтверждает остановку завода 8 сентября.

Что представляет собой Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Производственная деятельность завода началась в 1934 году. В 2013 году предприятие вошло в состав группы «Роснефть».

Проектная мощность Саратовского нефтеперерабатывающего завода составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, дорожные и кровельные битумы, судовое топливо, техническую серу и другие нефтепродукты. «Роснефть» называет предприятие основным производителем нефтепродуктов на территории Саратовской области.

Сколько человек пострадало при атаке БПЛА на Саратов

По последним официальным данным, в Саратове пострадали 10 человек: семь взрослых и трое детей.

Шесть пострадавших госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Повреждения получили несколько жилых домов. Городские службы продолжают оценивать ущерб и помогать жильцам.

Что известно к этому часу

атака БПЛА на Саратов официально подтверждена;

повреждены несколько жилых домов;

пострадали 10 человек, включая троих детей;

шесть человек госпитализированы, угрозы жизни нет;

СК возбудил уголовное дело о теракте;

Саратовская область вошла в число регионов, над которыми ночью работала ПВО;

OSINT-проекты и ряд СМИ сообщают о возможной атаке и пожаре на Саратовском НПЗ;

официального подтверждения попадания непосредственно по НПЗ пока нет;

подтверждённых данных об остановке Саратовского НПЗ после событий 8 сентября также нет.

Life.ru продолжит следить за официальными сообщениями о последствиях атаки и состоянии Саратовского нефтеперерабатывающего завода.