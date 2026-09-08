Около 100 БПЛА уничтожено при отражении атаки на Ростовскую область 8 сентября

Около 100 беспилотников уничтожено минувшей ночью при отражении атаки на Ростовскую область. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбиты в десяти районах: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

В Чертковском районе зафиксировано возгорание сухой травы, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие отсутствуют, возгорание ликвидировано.

«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — предупредил Слюсарь.

Ранее беспилотники атаковали Саратов, в городе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте последствий атаки работают оперативные службы. Данные о числе пострадавших и характере повреждений власти пока не уточнили.