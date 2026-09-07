В ДНР 7 сентября от атак дронов ВСУ пострадали 13 человек, включая подростка

Тринадцать мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при атаках беспилотников в Донецке, Горловке и Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Тринадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1962 и 1991 годов рождения. Также пострадали подросток 2010 года рождения и женщина 1998 года рождения. При атаке на привокзальную площадь ранения получил молодой человек 2007 года рождения.

На станции Донецк-Северный пострадала проводник электропоезда Донецк — Иловайск 1978 года рождения. В Мариуполе ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1951 и 1998 годов рождения и женщина 1988 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник атаковал троллейбус. Водитель 1980 года рождения получил тяжёлые ранения. Также пострадал мужчина 1983 года рождения.

В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. В Калининском районе города пострадал мужчина 1966 года рождения.

По данным Пушилина, врачи оказывают помощь всем раненым. В результате атак также получили повреждения три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус и автобус. Кроме того, повреждены три грузовика и десять легковых автомобилей. Последствия зафиксировали в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при атаке беспилотника на Киевский район Донецка. Об этом 7 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Среди пострадавших женщина и трое мужчин, в том числе 16-летний подросток. В результате атаки также получили повреждения транспортные средства.