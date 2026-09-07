Число жертв атаки БПЛА на Севастополь возросло до двух

Минувшей ночью Севастополь подвергся серьезной атаке беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны и мобильные подразделения отразили три налета, всего за сутки нейтрализовано восемь вражеских устройств.

К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Погибли мужчина и несовершеннолетняя девочка 2011 года рождения. Ребёнок скончался в карете скорой помощи, а взрослый умер в реанимационном отделении, не приходя в сознание. Руководство региона выразило соболезнования семьям погибших, пообещав предоставить всю требующуюся помощь.

Изучение обломков показало, что аппарат был намеренно начинён взрывчаткой и поражающими металлическими элементами. Пиротехники обнаружили на месте падения сотни смертоносных фрагментов шрапнели.

Пострадала гражданская инфраструктура. В восьми многоквартирных зданиях взрывная волна выбила остекление, изуродовала дверные проёмы и посекла фасады. Повреждения зафиксированы также в одном детском саду и частном секторе. Кроме того, пострадали припаркованные рядом автомобили.

Власти призывают жителей соблюдать предельную осторожность. При обнаружении любых подозрительных предметов категорически запрещено приближаться к ним — необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.