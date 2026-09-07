Пострадавшая при атаке БПЛА в Севастополе девочка умерла в машине скорой
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Девочка 2011 года рождения, пострадавшая при атаке беспилотников на Севастополь, скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, ребёнок умер от полученных ранений в машине скорой помощи. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и сообщил, что родственникам будет оказана необходимая помощь.
Всего после атаки пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии и впал в кому. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
Ещё одна пострадавшая — 18-летняя девушка — вместе со своим 16-летним братом была доставлена в детскую больницу. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.
Как уточнил губернатор, один из атаковавших Севастополь БПЛА был начинён взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни таких элементов.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
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