Пострадавшая при атаке БПЛА в Севастополе девочка умерла в машине скорой

Девочка 2011 года рождения, пострадавшая при атаке беспилотников на Севастополь, скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ребёнок умер от полученных ранений в машине скорой помощи. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и сообщил, что родственникам будет оказана необходимая помощь.

Всего после атаки пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии и впал в кому. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ещё одна пострадавшая — 18-летняя девушка — вместе со своим 16-летним братом была доставлена в детскую больницу. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.

Как уточнил губернатор, один из атаковавших Севастополь БПЛА был начинён взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни таких элементов.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.