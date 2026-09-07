БПЛА в Перми 7 сентября: 27 дронов, погибший, пострадавшие и задержки рейсов

Атака БПЛА на Пермь 7 сентября: сбито 27 дронов, погиб человек, четверо пострадали. Что с аэропортом, домом, занятиями и следствием.

Утром 7 сентября Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников. По оперативным данным губернатора Дмитрия Махонина, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 27 БПЛА. В результате атаки был повреждён многоквартирный жилой дом: один человек погиб, ещё четверо пострадали. Один из раненых находится в крайне тяжёлом состоянии.

Из-за угрозы беспилотников в регионе вводили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр», временно ограничивалась работа аэропорта Большое Савино, а некоторые учебные заведения отменяли первые занятия. Сейчас специальные режимы отменены, аэропорт снова принимает и отправляет самолёты. Life.ru собрал подтверждённую информацию об атаке БПЛА на Пермь к этому часу.

Что произошло в Перми 7 сентября

Режим беспилотной опасности в Пермском крае объявили утром 7 сентября. В Перми звучали сирены, жителей предупреждали о работе системы противовоздушной обороны. Одновременно для обеспечения безопасности полётов были введены ограничения в аэропорту Большое Савино.

Позднее губернатор Дмитрий Махонин сообщил о последствиях массированной атаки. По его словам, над Пермским краем силами ПВО и мобильными огневыми группами было сбито 27 беспилотников.

В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. Один человек погиб, четверым понадобилась медицинская помощь. Кроме того, обломками был задет частный дом и прилегающая территория. Там, по данным властей, пострадавших нет.

Сколько БПЛА сбили над Пермью

По оперативным данным властей Пермского края, утром 7 сентября над регионом уничтожили 27 БПЛА. Дроны перехватывали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

После отражения атаки на местах падения обломков работали экстренные службы. Власти призывали жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников.

Таким образом, число 27 относится к беспилотникам, сбитым над всем Пермским краем, а не только непосредственно над городской застройкой Перми.

Что известно о погибшем и пострадавших после атаки БПЛА

В результате повреждения многоквартирного дома погиб один человек. Ещё четыре человека пострадали.

Позднее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила новые данные об их состоянии. Один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние ещё троих врачи оценили как удовлетворительное — после осмотра они были направлены на амбулаторное лечение.

Экстренные службы обследовали повреждённый дом. Новых пострадавших в ходе осмотра не обнаружили.

Что известно о повреждённом доме в Перми

Всех жителей повреждённой многоэтажки эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения на базе школы «Синтез», где предусмотрели воду, горячее питание и психологическую помощь.

После завершения работы экстренных служб на объекте начали работать следователи. Следующим этапом станет обследование конструкций здания, которое должно определить объём и характер необходимых восстановительных работ.

Фонд капитального ремонта должен приступить к восстановлению дома. На время проведения работ здание также отключали от части коммунальных ресурсов.

Кроме многоквартирного дома, во время отражения атаки были повреждены частный дом и придомовая территория. Там обошлось без пострадавших.

Что с аэропортом Перми после атаки БПЛА

Во время беспилотной опасности в аэропорту Большое Савино были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Такие меры применялись для обеспечения безопасности полётов.

Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений. Аэропорт Перми вернулся к обслуживанию рейсов.

Однако ограничения успели повлиять на расписание. По данным 59.RU, днём 7 сентября на прилёт и вылет задерживались 10 рейсов, причём время некоторых вылетов было значительно перенесено. Поэтому пассажирам, которые летят из Перми или прибывают в Большое Савино 7 сентября, необходимо ориентироваться на актуальное онлайн-табло своего рейса.

Действует ли сейчас режим беспилотной опасности в Перми

Режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр», введённые утром 7 сентября, были отменены после отражения атаки. Ограничения для аэропорта Большое Савино также сняты.

Это означает, что утренние ограничения на данный момент не действуют. При появлении новой угрозы ситуация может измениться, поэтому жителям следует ориентироваться на сообщения региональных властей и экстренных служб.

Отменяли ли занятия в Перми из-за БПЛА

Утренняя атака повлияла и на работу части образовательных учреждений.

Первые занятия отменили, в частности, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский политех и пермский филиал РЭУ имени Плеханова. Аналогичные решения принимали некоторые другие учебные заведения.

После отмены режима беспилотной опасности ПГНИУ сообщил о возобновлении занятий с 11:30 по действующему расписанию.

Региональные власти при этом напоминали, что во время сигнала опасности образовательные учреждения должны размещать детей в наиболее защищённых пространствах вдали от окон.

СК возбудил дело после атаки БПЛА на Пермь

После атаки беспилотников Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

По данным СК, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы применённого вооружения и лиц, причастных к атаке.

Life.ru ранее отдельно сообщал о возбуждении уголовного дела после атаки дронов на Пермь.

Хронология атаки БПЛА на Пермь 7 сентября

Около 06:00. В Пермском крае объявляют беспилотную опасность. В городе начинают звучать сирены.

Утро. Силы ПВО отражают массированную атаку. В аэропорту Большое Савино вводят ограничения, в некоторых вузах отменяют первые занятия.

После отражения атаки. Власти сообщают о 27 уничтоженных над регионом БПЛА.

Около 10:45. Режим беспилотной опасности и ограничения для аэропорта отменяют. Большое Савино возвращается к работе.

Позднее утром. Становится известно о повреждении многоквартирного дома, одном погибшем и четырёх пострадавших. Для жителей организуют пункт временного размещения.

Днём. Экстренные службы заканчивают осмотр здания. Других пострадавших не находят. На месте продолжают работу следователи.

К середине дня. Минздрав региона уточняет состояние раненых: один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, трое — в удовлетворительном.

Что известно об атаке БПЛА на Пермь к этому часу

Ключевые подтверждённые данные на 7 сентября таковы: над Пермским краем уничтожено 27 беспилотников; повреждён многоквартирный дом; один человек погиб, четверо пострадали; один из раненых находится в крайне тяжёлом состоянии. Новых пострадавших после обследования дома не обнаружено.

Режим беспилотной опасности и план «Ковёр» сняты. Аэропорт Большое Савино открыт, однако последствия временного ограничения полётов отразились на расписании рейсов. Следственный комитет расследует произошедшее как террористический акт.

Материал следует обновлять по мере появления официальной информации о состоянии тяжелораненого, возвращении жителей в квартиры, результатах обследования дома и нормализации расписания аэропорта.

Частые вопросы об атаке БПЛА на Пермь 7 сентября

Сколько БПЛА сбили над Пермью 7 сентября?

По данным губернатора Дмитрия Махонина, над Пермским краем сбили 27 беспилотников.

Сколько человек погибло при атаке БПЛА на Пермь?

Подтверждена гибель одного человека.

Сколько человек пострадало?

Пострадали четыре человека. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, трое — в удовлетворительном.

Попал ли БПЛА в жилой дом в Перми?

Во время атаки был повреждён многоквартирный жилой дом. Все его жители были эвакуированы, после осмотра здания новых пострадавших не обнаружили.

Закрыт ли сейчас аэропорт Перми из-за БПЛА?

Нет. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Большое Савино сняты. При этом часть рейсов после утренних ограничений задерживалась.

Действует ли сейчас беспилотная опасность в Перми?

Утренний режим беспилотной опасности был отменён после отражения атаки.