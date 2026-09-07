«Стальной купол» России смёл 306 дронов ВСУ за одну ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт. Дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 306 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атака велась с 20:00 6 сентября до 8:00 утра текущих суток. В оборонном ведомстве уточнили, что дроны самолётного типа пытались поразить цели в десятках субъектов страны.

В зону поражения попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Кроме того, активность вражеских средств была зафиксирована над Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и Крымом.

В сообщении Министерства обороны сказано, что «дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов». Удары также наносились над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ситуация находится под контролем экстренных служб. Информации о разрушениях на земле или пострадавших пока не поступало, ведомство проводит оценку последствий инцидента.

Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников на Севастополь привела к гибели девочки 2011 года рождения. Ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. После атаки медицинская помощь потребовалась ещё трём пострадавшим. По словам губернатора, один из беспилотников ВСУ был оснащён взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.