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Опубликовано 7 сентября, 05:46

«Стальной купол» России смёл 306 дронов ВСУ за одну ночь

Российские силы ПВО отразили массированную атаку 306 дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт. Дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 306 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атака велась с 20:00 6 сентября до 8:00 утра текущих суток. В оборонном ведомстве уточнили, что дроны самолётного типа пытались поразить цели в десятках субъектов страны.

В зону поражения попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Кроме того, активность вражеских средств была зафиксирована над Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и Крымом.

В сообщении Министерства обороны сказано, что «дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов». Удары также наносились над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ситуация находится под контролем экстренных служб. Информации о разрушениях на земле или пострадавших пока не поступало, ведомство проводит оценку последствий инцидента.

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Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников на Севастополь привела к гибели девочки 2011 года рождения. Ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. После атаки медицинская помощь потребовалась ещё трём пострадавшим. По словам губернатора, один из беспилотников ВСУ был оснащён взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

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Оксана Попова
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