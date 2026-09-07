ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Нижнекамский район Татарстана
Обложка © Минобороны России
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Нижнекамский район Татарстана. Угроза непосредственной атаки на Нижнекамск уже снята, сообщил мэр города Радмир Беляев.
По его словам, военные успешно справились с очередным налётом БПЛА. Глава Нижнекамска поблагодарил силовые структуры за слаженную работу и защиту жителей.
«Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район», – написал Беляев.
Мэр также призвал жителей сохранять бдительность, поскольку режим беспилотной опасности в районе пока продолжает действовать. При этом он не сообщил о последствиях атаки, разрушениях или пострадавших.
«От лица всех жителей выражаю благодарность силовым структурам за слаженную работу и защиту наших нижнекамцев! Режим беспилотной опасности сохраняется, не теряем бдительность!» – отметил Беляев.
Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников на Севастополь привела к гибели девочки 2011 года рождения. Ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. После атаки медицинская помощь потребовалась ещё трём пострадавшим. По словам губернатора, один из беспилотников ВСУ был оснащён взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.