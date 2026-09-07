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Регион
Опубликовано 7 сентября, 04:36

ПВО сбила два БПЛА над Чувашией, повреждена вышка сотовой связи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минувшей ночью на территории Чувашской Республики были уничтожены два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате падения обломков повреждена вышка сотовой связи. Оперативные службы продолжают работу на месте, информация уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Не поддавайтесь тревоге, ведь именно этого добивается враг. Также прошу вас не снимайте и не публикуйте работу наших защитников, чтобы не помогать неприятелю», — обратился к жителям глава республики.

Власти напоминают о необходимости следить за официальными сообщениями и не распространять непроверенную информацию в социальных сетях.

Четыре мирных жителя Горловки получили ранения при атаке БПЛА
Четыре мирных жителя Горловки получили ранения при атаке БПЛА

Также силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около 25 БПЛА уничтожили над Новошахтинском и семью районами региона. Кроме того, враг атаковал Воронежскую область. Сбиты 33 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди населения нет.

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Артём Гапоненко
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