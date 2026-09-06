Четыре мирных жителя Горловки получили ранения при атаке БПЛА
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Четыре мирных жителя получили ранения после атаки беспилотников ВСУ на Горловку в ДНР. Удар украинских дронов пришёлся по городу вечером, подробности произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены четыре мирных жителя», — написал Приходько.
В тот же вечер атаки беспилотников привели к гибели ещё двух человек в Белгородской области. Ещё двое жителей региона получили ранения. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, которые находились внутри машины, погибли на месте.
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