Четыре мирных жителя Горловки получили ранения при атаке БПЛА

Четыре мирных жителя получили ранения после атаки беспилотников ВСУ на Горловку в ДНР. Удар украинских дронов пришёлся по городу вечером, подробности произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Два ребёнка и двое взрослых пострадали при атаке около 30 БПЛА на Ростов

Два ребёнка и двое взрослых пострадали при атаке около 30 БПЛА на Ростов

В тот же вечер атаки беспилотников привели к гибели ещё двух человек в Белгородской области. Ещё двое жителей региона получили ранения. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, которые находились внутри машины, погибли на месте.