Губернатор Гусев: ПВО сбила 33 дрона над Воронежем и 12 районами области
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Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежем и 12 районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Однако падение обломков привело к повреждениям инфраструктуры в одном из районов: возникло возгорание нежилого здания; посечены три жилых дома; повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередач.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал Гусев.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия падения обломков и тушат возгорание. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения обломков.
Также силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около 25 БПЛА уничтожили над Новошахтинском и семью районами региона
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