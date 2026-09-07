Около 25 украинских БПЛА уничтожили за ночь в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около 25 БПЛА уничтожили над Новошахтинском и семью районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты в Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском и Усть-Донецком районах.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в городе Новошахтинске и 7 районах области», – заявил Слюсарь.

На данный момент сообщений о пострадавших среди жителей и разрушениях на земле не поступало. Губернатор отметил, что информация ещё уточняется. При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителей призывают ориентироваться на официальные сообщения властей и соблюдать необходимые меры безопасности.

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