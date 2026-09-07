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Регион
Опубликовано 7 сентября, 04:21

Около 25 украинских БПЛА уничтожили за ночь в Ростовской области

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около 25 БПЛА уничтожили над Новошахтинском и семью районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты в Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском и Усть-Донецком районах.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в городе Новошахтинске и 7 районах области», – заявил Слюсарь.

На данный момент сообщений о пострадавших среди жителей и разрушениях на земле не поступало. Губернатор отметил, что информация ещё уточняется. При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителей призывают ориентироваться на официальные сообщения властей и соблюдать необходимые меры безопасности.

Два человека погибли, ещё двое пострадали при налёте БПЛА на Белгородчину
Два человека погибли, ещё двое пострадали при налёте БПЛА на Белгородчину

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе после атаки украинских беспилотников погибла девочка 2011 года рождения. Ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Юния Ларсон
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