При налёте ВСУ на Белгородскую область повреждены дома и коммерческие объекты
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В Белгородской области после атак украинских беспилотников 6 сентября зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, коммерческих и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Там загорелся частный дом, ещё один полностью сгорел, третий получил повреждения.
В Ракитном при детонации беспилотника был повреждён автомобиль. В посёлке Пролетарский пострадал частный дом, а в селе Серетино — коммерческий объект.
Удар затронул и объекты в Валуйском округе. В районе села Солоти повреждён объект транспортной инфраструктуры, в Колыхалино — коммерческий объект. В Валуйках получили повреждения два частных дома.
В посёлке Октябрьский повреждены два дома, причём один из них загорелся. Кроме того, повреждения получили гараж и хозяйственная постройка.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате налёта БПЛА на Белгородчину погибло два человека, ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами.
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