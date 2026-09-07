При налёте ВСУ на Белгородскую область повреждены дома и коммерческие объекты

В Белгородской области после атак украинских беспилотников 6 сентября зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, коммерческих и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Там загорелся частный дом, ещё один полностью сгорел, третий получил повреждения.

В Ракитном при детонации беспилотника был повреждён автомобиль. В посёлке Пролетарский пострадал частный дом, а в селе Серетино — коммерческий объект.

Удар затронул и объекты в Валуйском округе. В районе села Солоти повреждён объект транспортной инфраструктуры, в Колыхалино — коммерческий объект. В Валуйках получили повреждения два частных дома.

В посёлке Октябрьский повреждены два дома, причём один из них загорелся. Кроме того, повреждения получили гараж и хозяйственная постройка.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате налёта БПЛА на Белгородчину погибло два человека, ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами.