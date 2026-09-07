В Донецке при атаке БПЛА пострадали четыре человека, включая подростка

Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотника на Киевский район Донецка. Данное заявление сделал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Среди пострадавших оказались женщина и трое мужчин. Самому молодому из них 16 лет.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Киевском районе пострадали 4 человека — женщина 1988 г.р., мужчины 2010, 1962 и 1991 г.р. Также повреждены транспортные средства», — написал он.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё двое пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. В Борисовском округе возле села Октябрьская Готня FPV-дрон ударил по автомобилю. Находившиеся в машине мужчина и женщина получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Ещё одна атака произошла в районе села Солоти Валуйского округа. Там беспилотник поразил объект транспортной инфраструктуры, ранения получили двое мужчин.