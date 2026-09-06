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Опубликовано 6 сентября, 17:04

Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре умер в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при атаке дрона на рынок в Энергодаре скончался в больнице. При этом общее число раненых увеличилось до девяти. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Тяжёлые ранения мужчина получил днём 6 сентября во время атаки на городской рынок. Несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось. Погибшему было 47 лет — он родился в 1979 году. Мэр Энергодара выразил соболезнования его родным и близким и сообщил о трагическом исходе лечения.

Уточнённые данные показывают, что всего при сегодняшнем ударе пострадали девять человек. Ранее сообщалось о меньшем количестве раненых. Состояние нескольких пострадавших женщин оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей, при этом угрозы их жизни нет.

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Ранее около 21:20 на бульваре Каштановом в Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов. Никто из членов экипажа в результате удара не пострадал. После детонации машина получила серьёзные механические повреждения. Возникновения пожара удалось избежать благодаря действиям сотрудников скорой помощи.

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Милена Скрипальщикова
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