Старейшая библиотека юга России пострадала при атаке ВСУ на Ростов
Обложка © VK / Донская государственная публичная библиотека
Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону, старейшее книгохранилище юга России, получила повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
По данным библиотеки, в здании выбиты стекла. Объём ущерба в настоящее время уточняется. Работа библиотеки временно приостановлена «по техническим причинам».
Губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома. Жильцы эвакуированы. Также последствия атаки зафиксированы в Ленинском районе, Азовском и Мясниковском районах, а также в Батайске — там повреждены частные домовладения, пострадавших нет. Всего в результате утренней атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали двое взрослых и два ребёнка.
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