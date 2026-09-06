Старейшая библиотека юга России пострадала при атаке ВСУ на Ростов

Губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома. Жильцы эвакуированы. Также последствия атаки зафиксированы в Ленинском районе, Азовском и Мясниковском районах, а также в Батайске — там повреждены частные домовладения, пострадавших нет. Всего в результате утренней атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали двое взрослых и два ребёнка.