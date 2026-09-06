Число пострадавших от атаки БПЛА в Ростовской области выросло до трёх

В Ростове-на-Дону возросло число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

За медицинской помощью обратились трое человек. Двое из них госпитализированы, одному помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

«Пострадавшим желаю скорейшего восстановления здоровья. Наши врачи оказывают квалифицированную помощь», — написал глава региона.

В Кировском районе Ростова повреждён многоквартирный дом: пострадали квартира и остекление на балконе, жильцы эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 6 сентября над Ростовской областью силами ПВО было уничтожено около трёх десятков беспилотников. Тогда в результате атаки в Ростове-на-Дону пострадал ребёнок, были повреждены два многоквартирных дома в Советском районе.