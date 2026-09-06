Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 10:10

Ростовская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке 30 БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для приёма обращений от жителей, пострадавших от утренней атаки десятков беспилотников 6 сентября. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре взяли под контроль соблюдение прав населения и наладили взаимодействие с экстренными службами. На местах работают территориальные прокуроры.

Телефон горячей линии: 8-863-210-55-99. Обращения принимаются в оперативном режиме.

Губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома. Жильцы эвакуированы. Также последствия атаки зафиксированы в Ленинском районе, Азовском и Мясниковском районах, а также в Батайске — там повреждены частные домовладения, пострадавших нет. Всего в результате утренней атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали двое взрослых и два ребёнка.

Около трёх десятков дронов уничтожили над Ростовской областью
Около трёх десятков дронов уничтожили над Ростовской областью

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar