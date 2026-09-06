Ростовская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке 30 БПЛА

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для приёма обращений от жителей, пострадавших от утренней атаки десятков беспилотников 6 сентября. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре взяли под контроль соблюдение прав населения и наладили взаимодействие с экстренными службами. На местах работают территориальные прокуроры.

Телефон горячей линии: 8-863-210-55-99. Обращения принимаются в оперативном режиме.

Губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома. Жильцы эвакуированы. Также последствия атаки зафиксированы в Ленинском районе, Азовском и Мясниковском районах, а также в Батайске — там повреждены частные домовладения, пострадавших нет. Всего в результате утренней атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали двое взрослых и два ребёнка.