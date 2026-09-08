Мирные жители пострадали при атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Саратове
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Беспилотники атаковали Саратов, в городе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», — написал он в своём телеграм-канале.
На месте последствий атаки работают оперативные службы. Данные о числе пострадавших и характере повреждений власти пока не уточнили.
Ранее 13 мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при атаках беспилотников в Донецке, Горловке и Мариуполе. В Донецке ранения получили несколько человек, в том числе подросток 2010 года рождения и молодой человек 2007 года рождения. В Горловке при атаке на троллейбус тяжело пострадал водитель, ещё несколько человек получили ранения в других районах города. Кроме того, повреждения получили три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, троллейбус, три грузовика и десять легковых автомобилей.
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