Мирные жители пострадали при атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Саратове

Ранее 13 мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при атаках беспилотников в Донецке, Горловке и Мариуполе. В Донецке ранения получили несколько человек, в том числе подросток 2010 года рождения и молодой человек 2007 года рождения. В Горловке при атаке на троллейбус тяжело пострадал водитель, ещё несколько человек получили ранения в других районах города. Кроме того, повреждения получили три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, троллейбус, три грузовика и десять легковых автомобилей.