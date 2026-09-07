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Опубликовано 7 сентября, 19:43

В Перми ввели режим ЧС после повреждения жилого дома беспилотником

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Перми ввели режим ЧС муниципального характера после повреждения дроном Вооружённых сил Украины (ВСУ) жилого дома. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе мэрии.

Одним из первых вопросов после происшествия стала компенсация за имущество, которое жильцы потеряли из-за повреждения здания. Сейчас от них принимают соответствующие заявления. Для жителей также организовали горячую линию в администрации Кировского района. Там можно получить информацию о дальнейших действиях и порядке оформления обращений.

В ДНР 7 сентября от атак дронов ВСУ пострадали 13 человек, включая подростка
В ДНР 7 сентября от атак дронов ВСУ пострадали 13 человек, включая подростка

Напомним, в Перми обломки одного из сбитых аппаратов повредили многоквартирный дом. Губернатор сообщил о развёртывании пункта временного размещения для тех, кто был вынужден покинуть свои квартиры. Глава региона уже дал ряд поручений профильным ведомствам и городской администрации для скорейшей ликвидации последствий ЧП. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по статье 205 УК России.

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Тимур Хингеев
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