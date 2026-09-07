В Перми организован ПВР для жителей дома, пострадавшего при атаке БПЛА

В Перми предпринимаются оперативные меры для помощи жителям многоквартирного дома, пострадавшего в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов. Сегодня, 7 сентября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о развёртывании пункта временного размещения (ПВР) для тех, кто был вынужден покинуть свои квартиры.

Глава региона уже дал ряд поручений профильным ведомствам и городской администрации для скорейшей ликвидации последствий ЧП. Основная задача властей сейчас — обеспечить безопасность и комфорт граждан, оставшихся без жилья. Параллельно с организацией ПВР, губернатор дал распоряжение Фонду капитального ремонта приступить к восстановительным работам в пострадавшем многоквартирном доме в кратчайшие сроки.

Ситуация находится на личном контроле губернатора, все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Пермский край сегодня столкнулся с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами было перехвачено 27 БПЛА. Несмотря на успешную работу систем защиты, избежать разрушений не удалось. Обломки одного из сбитых аппаратов повредили многоквартирный дом. К большому сожалению, инцидент привел к человеческим жертвам: один человек погиб. Ещё четверо жителей получили травмы, им оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.