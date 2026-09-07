СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на жилые дома в Перми
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Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после атак украинских БПЛА на жилые дома в Перми. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Нападение квалифицировано по статье 205 УК России.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооружённых формирований на город Пермь», — сказала Петренко.
Напомним, в небе над Пермью уничтожено за ночь 27 украинских дронов. Обломки одного из БПЛА упали на многоквартирный жилой дом. Погиб один человек, ещё четверо жильцов получили травмы. Для жителей пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения.
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