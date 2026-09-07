СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на жилые дома в Перми

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после атак украинских БПЛА на жилые дома в Перми. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Нападение квалифицировано по статье 205 УК России.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооружённых формирований на город Пермь», — сказала Петренко.