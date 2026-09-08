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Регион
Опубликовано 8 сентября, 10:48

ВСУ атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе, пострадала женщина

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Украинские формирования предприняли очередную попытку нанесения ударов по объектам в Севастополе. В результате падения поражающих элементов ранения получила местная жительница. Об инциденте проинформировал глава региона Михаил Развожаев.

Один из опасных фрагментов упал в прибрежной зоне отдыха. По предварительным сведениям, на территории городского пляжа «Омега» осколочную травму ноги получила 57-летняя женщина.

«Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина 57 лет получила осколочное ранение в ногу», — уточнил Михаил Развожаев.

К пострадавшей немедленно прибыли расчёты спасателей и бригада неотложной помощи. Врачи констатировали, что прямой угрозы для жизни мирной жительницы нет, ей оказывается необходимое лечение. Власти города подчеркивают, что боевая работа по отражению налета не прекращалась, и призывают граждан оставаться в безопасных укрытиях.

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Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при атаке БПЛА на Саратов, среди них трое детей. В зоне происшествия работают оперативные службы: они ликвидируют последствия и проводят оценку ущерба. Для поддержки жителей организована работа штаба и открыт ПВР.

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Оксана Попова
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