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Опубликовано 8 сентября, 07:17

Аксёнов: В Симферопольском районе Крыма при атаке ВСУ погибли два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

В Симферопольском районе два человека погибли и один ранен после удара ВСУ. Об этом проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, ещё один был ранен», — говорится в сообщении.

Руководитель региона принёс соболезнования семьям погибших. Пострадавшему он пожелал быстрого восстановления.

ВСУ нанесли удар по АЗС в Брянской области: один человек погиб, трое ранены
ВСУ нанесли удар по АЗС в Брянской области: один человек погиб, трое ранены

Также глава республики заявил, что власти окажут всю необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при атаке БПЛА на Саратов, среди них трое детей. В зоне происшествия работают оперативные службы: они ликвидируют последствия и проводят оценку ущерба. Для поддержки жителей организована работа штаба и открыт ПВР.

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Никита Никонов
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