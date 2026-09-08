Аксёнов: В Симферопольском районе Крыма при атаке ВСУ погибли два человека

В Симферопольском районе два человека погибли и один ранен после удара ВСУ. Об этом проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, ещё один был ранен», — говорится в сообщении.

Руководитель региона принёс соболезнования семьям погибших. Пострадавшему он пожелал быстрого восстановления.

Также глава республики заявил, что власти окажут всю необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при атаке БПЛА на Саратов, среди них трое детей. В зоне происшествия работают оперативные службы: они ликвидируют последствия и проводят оценку ущерба. Для поддержки жителей организована работа штаба и открыт ПВР.