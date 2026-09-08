ВСУ нанесли удар по АЗС в Брянской области: один человек погиб, трое ранены

В городе Стародуб Брянской области произошла трагедия. Украинские вооружённые формирования нанесли удар по местной автозаправочной станции, что привело к человеческим жертвам.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук подтвердил информацию о случившемся в своих социальных сетях. Он сообщил, что «ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Стародубе».

К сожалению, не обошлось без потерь.

«От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина», — уточнил глава области.

Трое местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Им оперативно предоставили квалифицированную врачебную помощь. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего, пообещав предоставить необходимую поддержку.

Помимо людских потерь, зафиксированы разрушения материальной инфраструктуры. Повреждены навес, остекление двух административных построек, а также три транспортных средства.

Сейчас на месте работают профильные службы, оценивающие масштаб причиненного ущерба. Власти региона держат ситуацию на контроле.

Ранее мужчина погиб, женщина получила тяжёлые ранения при атаке беспилотника на автомобиль в селе Головчино Белгородской области. Пострадавшую с проникающим ранением живота, переломами рук и осколочными ранениями доставили в больницу, машина сгорела.