Мирошник заявил о гибели 46 мирных жителей за неделю от атак ВСУ

За неделю с 31 августа по 6 сентября в результате атак ВСУ погибли 46 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Согласно его еженедельному докладу, за этот период пострадали 312 человек. Ранения получили 266 гражданских, среди которых 13 детей.

Ранее мужчина погиб, женщина получила тяжёлые ранения при атаке беспилотника на автомобиль в селе Головчино Белгородской области. Пострадавшую с проникающим ранением живота, переломами рук и осколочными ранениями доставили в больницу, машина сгорела.