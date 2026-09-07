Три человека погибли при опрокидывании УАЗа в водоём под Калугой
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Три человека, предварительно, погибли после опрокидывания автомобиля УАЗ в водоём в Калужской области. Авария произошла в Малоярославецком районе, сообщили в региональной прокуратуре.
Детей в машине не было. Сведения о находившихся в салоне людях и другие обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают правоохранительные и экстренные службы. Их действия координирует прокурор Малоярославецкого района Павел Усачёв.
Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Life.ru рассказывал об автомобиле с телом водителя, который спасатели подняли из пруда в Нижегородской области. Машину нашли по следам, уходившим с берега в воду.
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