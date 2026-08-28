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Регион
28 августа, 14:17

Автомобиль с телом водителя вытащили из пруда в Нижегородской области

Обложка © МАХ/МЧС Нижегородской области

Обложка © МАХ/МЧС Нижегородской области

Автомобиль с телом мужчины обнаружили в Богатиловском пруду в Сеченовском округе Нижегородской области. Машину подняли на берег спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС.

Тревогу забили местные жители. Накануне вечером они заметили на берегу следы автомобиля, уходившие прямо в воду, а неподалёку нашли отлетевшую фару. О происшествии спасателям сообщили около 13:00.

На место выехал аварийно-спасательный отряд региона, специалисты обследовали водоём и вскоре обнаружили затонувшую машину. Автомобиль вытащили на берег. В салоне находилось тело водителя 1968 года рождения. Дело расследуют правоохранители.

Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье, мужчина погиб
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Похожие трагедии происходили в российских регионах и в прошлом году. В декабре в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лёд реки Лены. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, а после подъёма машины спасатели обнаружили внутри тело ребёнка. Летом в Нижнем Тагиле со дна пруда подняли Lexus с тремя погибшими — в машине находились 19-летний водитель и две девушки.

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Николь Вербер
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