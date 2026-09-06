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Регион
Опубликовано 6 сентября, 13:55

Один человек погиб в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб в Москве на Мичуринском проспекте в результате ДТП с участием двух автомобилей. Ещё двое были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Предварительно, в результате ДТП с двумя транспортными средствами госпитализированы два человека, один скончался», — уточнили в полиции.

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Напомним, ранее сегодня на Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля. Изначально сообщалось, что в результате чего пострадали пять человек. На месте ДТП были перекрыты четыре полосы движения в сторону области.

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Наталья Афонина
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