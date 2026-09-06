Пять машин сошлись в одной точке: В массовом ДТП в Омске пострадал ребёнок
Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Омске, пострадал семилетний ребёнок
В Омской области столкнулись пять автомобилей, пострадал семилетний ребёнок. Обложка © VK / Управление МВД России по Омской области
Массовая авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на улице Герцена в Омске. В результате столкновения травмы получил семилетний пассажир Toyota. Об этом сообщили в МВД по Омской области.
В Омской области столкнулись пять автомобилей, пострадал семилетний ребёнок. Видео © VK / Управление МВД России по Омской области
Дорожный инцидент произошёл около дома № 299 на улице Герцена в 13:20. В аварии столкнулись сразу пять легковых машин. Среди участников ДТП оказался автомобиль Toyota, в салоне которого находился ребёнок. Семилетний пассажир получил травмы.
После происшествия пострадавшего несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Информации о характере полученных им травм Госавтоинспекция не привела.
Точные обстоятельства случившегося ещё устанавливаются.
Ранее трагическое ДТП произошло в Ярославле утром 5 сентября: автомобиль Mercedes въехал в остановочный комплекс, где находились люди. После аварии погиб мужчина 1985 года рождения, ещё двоих пострадавших доставили в больницу. Перед столкновением 18-летний водитель иномарки попытался уйти от преследования сотрудников ДПС. Прав на управление машиной у молодого человека не было.
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