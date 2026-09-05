Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 15:31

Пять машин столкнулись в подмосковном Красногорске, двое пострадали

Обложка © Max / Подмосковная полиция

Обложка © Max / Подмосковная полиция

Два человека обратились за медицинской помощью после массового ДТП на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 14:50 на 33-м километре трассы. По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, которые двигались в одном направлении. Характер травм пострадавших и сведения об их госпитализации пока не приводятся. Причина происшествия также не установлена.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сказано в тексте ведомства.

Камеры сняли момент ДТП с красным Ferrari экс-депутата Ибышева за 30 млн
Камеры сняли момент ДТП с красным Ferrari экс-депутата Ибышева за 30 млн

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении двух легковушек на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе. Тогда погибли два человека, ещё пятеро, включая двух детей, пострадали.

Последние сообщения о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar