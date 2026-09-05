Пять машин столкнулись в подмосковном Красногорске, двое пострадали

Два человека обратились за медицинской помощью после массового ДТП на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 14:50 на 33-м километре трассы. По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, которые двигались в одном направлении. Характер травм пострадавших и сведения об их госпитализации пока не приводятся. Причина происшествия также не установлена.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сказано в тексте ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении двух легковушек на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе. Тогда погибли два человека, ещё пятеро, включая двух детей, пострадали.