Двое погибли и пятеро пострадали в аварии на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцове

Два человека погибли и ещё пятеро пострадали при столкновении двух легковушек на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе. Среди раненых двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Московской области.

Авария произошла около 23:00 28 августа на шестом километре федеральной дороги. По предварительным данным ведомства, водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Водитель Kia и пассажир второй машины получили смертельные травмы. Они скончались на месте ещё до приезда скорой помощи.

Ещё пятерых пассажиров госпитализировали с различными повреждениями. В числе пострадавших оказались двое детей. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки.

Ранее на юго-западе Москвы после столкновения Mercedes и Haval одна из машин вылетела на тротуар, где находились люди. Позднее число пострадавших выросло до восьми, пятерых госпитализировали.