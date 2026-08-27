Оба водителя ехали на красный свет перед жёстким ДТП на юго-западе Москвы

Водители Mercedes и Haval, которые столкнулись на юго-западе Москвы, предварительно оба проехали на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает SHOT.

В результате аварии пострадали восемь человек. Пятерых госпитализировали — четырёх пешеходов и одного из водителей. Ещё троим участникам ДТП помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее Life.ru сообщал о первых обстоятельствах аварии. Mercedes столкнулся с Haval возле торгового центра Prime Plaza в районе Зюзино, после чего врезался в столб и вылетел на тротуар, где находились люди. Первоначально сообщалось минимум о шести пострадавших, позднее их число выросло до восьми.