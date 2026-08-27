Иномарка вылетела на тротуар и протаранила людей на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы легковой автомобиль после столкновения с другой машиной выехал на тротуар, где находились люди. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, в аварии участвовали два автомобиля. После удара одну из машин отбросило на пешеходную зону.

На месте работают медики. Людей, оказавшихся рядом с местом ДТП, осматривают сотрудники скорой помощи.

По данным SHOT, в результате аварии пострадали минимум шесть человек, водитель — виновник аварии — сбежал.

Ранее в Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре. Авария произошла в среду на проспекте Расула Гамзатова: 71-летний водитель Toyota Corolla не соблюдёл очерёдность проезда и совершил столкновение с «ВАЗ 211440». После столкновения «ВАЗ» вынесло на тротуар, где машина сбила пешеходов. Двое детей, двух и четырёх лет, получили травмы и были госпитализированы.