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26 августа, 23:47

Четырёхлетний ребёнок выжил в лобовом ДТП на Ставрополье

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Ставрополья

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Ставрополья

Женщина погибла, ещё три человека, включая четырёхлетнего ребёнка, попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Ставропольском крае. Авария произошла около 18:30 на трассе Будённовск — Арзгир, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Женщина погибла, ещё три человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Ставропольском крае. Видео © MAX / Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительной версии, 38-летняя водитель «Лады Калины» выехала на встречную полосу во время обгона и столкнулась с автомобилем «Тенет».

От удара иномарка опрокинулась. Женщина за рулём отечественной легковушки получила несовместимые с жизнью травмы и умерла до приезда скорой помощи.

Двух пассажиров «Лады», среди которых находился четырёхлетний ребёнок, доставили в больницу Будённовска. Медицинская помощь также потребовалась 67-летнему водителю «Тенет».

На месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее в Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре. Авария произошла в среду на проспекте Расула Гамзатова: 71-летний водитель Toyota Corolla не соблюдёл очерёдность проезда и совершил столкновение с «ВАЗ 211440». После столкновения «ВАЗ» вынесло на тротуар, где машина сбила пешеходов. Двое детей, двух и четырёх лет, получили травмы и были госпитализированы.

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Виталий Приходько
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