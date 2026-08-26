Полицейские со стрельбой остановили легковушку на Выборгском шоссе в Петербурге
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Полиция открыла стрельбу во время погони за легковым автомобилем на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Очевидцы насчитали не менее шести выстрелов, сообщает Mash на Мойке.
Полиция открыла стрельбу во время погони на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Водитель легковушки продолжил движение и попытался оторваться от преследовавших его патрульных автомобилей. Погоня проходила на оживлённом участке городской магистрали.
На одном из перекрёстков образовалась пробка. Нарушитель выехал на тротуар, объехал затор и вернулся на проезжую часть. После этого автомобилист сумел оторваться от одного из полицейских автомобилей.
Нарушителей помог остановить водитель автобуса — преградил дорогу на Репищева. По словам очевидцев, в салоне были двое.
Вечером 25 августа на 4-м километре внутреннего кольца КАД в районе Сестрорецка столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали пять человек. К ликвидации последствий ДТП привлекли 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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