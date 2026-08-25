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25 августа, 18:03

Пять человек пострадали в ДТП автобуса и грузовика на КАД в Петербурге

Обложка © Telegram / 47news

Обложка © Telegram / 47news

Пять человек получили травмы при столкновении автобуса и грузового автомобиля на КАД в Санкт-Петербурге. Авария произошла вечером 25 августа в Курортном районе города.

По данным МЧС, машины столкнулись на 4-м километре внутреннего кольца КАД в районе Сестрорецка. Сообщение о ДТП поступило спасателям около 18:00. В результате аварии пострадали пять человек. Информация о характере их травм и необходимости госпитализации пока не опубликована.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства столкновения устанавливаются. Данных о том, был ли автобус рейсовым и сколько человек находилось в салоне, к этому часу нет.

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Ранее Life.ru писал о другом ДТП с автобусом под Петербургом. 21 августа во Всеволожском районе Ленобласти рейсовый автобус с 13 пассажирами опрокинулся на Выборгском шоссе. Тогда также пострадали пять человек, на месте работали сотрудники экстренных служб.

Больше новостей о дорожных авариях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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